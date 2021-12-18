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    Hortum felaketinin ABD'ye maliyeti 5 milyar dolar

    ABD'de başta Kentucky olmak üzere 6 eyaleti vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
    • REUTERS
    • 18.12.2021 - 07:45
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    Hortum felaketinin ABD'ye maliyeti 5 milyar dolar

    10 Aralık'ta meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybettiği facianın maddi bilançosu hesaplanıyor.

    15 BİN YAPI HASAR GÖRDÜ

    Kentucky'de büyük hasara neden olan Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi de etkili olan hortumlarda yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.

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    AFETİN MALİYETİ 5 MİLYAR DOLARI BULACAK

    ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi tüm yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verirken, sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağını öngörüyor.

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