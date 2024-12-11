HTŞ lideri Colani: Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız

AA

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş sona erdi.

Muhalif grupların Heyet Tahrir Şam önderliğinde bir araya gelerek başlattığı isyan, kanlı Esad rejiminin devrilmesine yol açtı.

Suriye'yi 61 yıllık Baas rejiminden ve terörden temizleyen muhalifler, yeni hükümeti kurma sürecinde hapishanelerde alıkonulan tutsakları serbest bıraktı.

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından, Suriye'de yaşananlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"KATİLLERİN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Asıl adı Ahmed eş-Şera olan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız." ifadesini kullandı.

"FAİLLERİN ADINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Şera, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız." açıklamasında bulundu.

Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Şera, devrilen Baas rejimi askerlerine af çıkardıklarını da hatırlattı.

SURİYE'DE YAŞANAN SÜREÇ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.