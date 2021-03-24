Hulusi Akar, Alman basınına konuştu

Bakan Akar, Doğu Akdeniz konusunda Berlin yönetiminin yaklaşımını takdir ettiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda başta Şansölye Angela Merkel olmak üzere, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"YUNAN HALKINA EK MALİ KÜLFET GETİRECEĞİ ORTADA"

Akar, Doğu Akdeniz’i rekabet alanı olmaktan çıkarıp bir iş birliği havzasına dönüştürmenin, herkesin yararına olacağını vurguladı.

Yunanistan'ın, hava sahasının 10 mil olduğunu iddia etmesini eleştiren Bakan Akar, "Üç beş uçakla durumun değişmeyeceği aşikardır ve bunun Yunan halkına sadece ilave mali külfet getireceği ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

AB'YE KIBRIS ÇAĞRISI

Akar ayrıca, Brüksel'den, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs meselesini Avrupa sorununa dönüştürmemesini isteyerek, "AB, bu müzakerelere tarafsız ve önyargısız olmalıdır." ifadesini kullandı.