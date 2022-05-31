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    Hulusi Akar ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü

    Bakan Akar, BAE temasları çerçevesinde Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.
    • 31.05.2022 - 09:29
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    Hulusi Akar ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları devam ediyor.

    Bakan Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olması açısından önem taşıyor.

    Akar'ın BAE temasları

    Temasları kapsamında BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya gelen Akar, son olarak BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

    İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

    Başsağlığı ve tebrik

    Akar, Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini de sunarak, Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı da tebrik etti.

    AA'nın haberine göre, görüşmede, Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi yer aldı.

    Ayrıca Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Sani Al Rumaithi de görüşmede hazır bulundu.


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