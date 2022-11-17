Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini değerlendirdi

Bakan Akar, iki ülkeden Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını istediklerini söyledi. Akar, "Söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya basınına konuştu.

Bakan Akar, NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç’le ilgili süreçlere değindi.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı

Helsingin Sanomat gazetesine demeç veren Akar, Türkiye’nin yıllardır değişik terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesi olduğunu vurguladı.

Irak’ta ve Suriye’de aslında hem terör hem de yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın ve NATO’nun sınırlarını koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz"

"Finlandiya’nın Rusya Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra bir saldırı olsa, Finlandiya NATO içinde olduğu zaman bu sınırların korunması Türkiye’nin de sorumluluğu olacak.

Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu sorumluluğu üstlenmemizi isterken, bize yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı ve iş birliği içinde olmalı. Finlandiya ve İsveç’in, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz."

Mevkidaşını Türkiye'ye davet etti



Akar, iki ülkenin NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından seçimlerden önce onaylanıp onaylanmayacağı sorusunu yanıtlarken, "Bu bize değil, tamamen onlara bağlı. İsveç ve Finlandiya savunma bakanlarına atmaları gereken adımları bir an önce atmalarını söyledim.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’i Türkiye’ye davet ettim. Aralık başında gelmesini planlıyoruz. Buradaki görüşmelerde, Finlandiya’nın neler yaptığını oturup konuşacağız." dedi.

"Benzer açıklamayı Finlandiya'dan bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın "YPG-PYD’nin PKK ile organik, hiyerarşik ve finansal olarak bağlantılı olduğu" yönündeki açıklamalarını memnuniyet verici bulduğunu, benzeri bir açıklamayı Finlandiya hükümetinden de beklediklerini kaydetti.

AA'nın aktardığına göre, aynı gazetenin haberinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması konusunda daha net bir tablonun bu ay sonunda Stockholm’de planlanan üçlü görüşme sonrası ortaya çıkacağı yorumu da yapıldı.