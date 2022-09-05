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    Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü

    Bakan Akar, Blaszczak ile ikili ilişkileri ele aldı. Savunma sanayisi alanlarındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulurken, Blaszczak, "Bayraklarımızın rengi aynı" dedi.
    • 05.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:42
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    Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Polonya'nın Kielce kentinde bulunuyor.

    Bakan Akar, bu ülkedeki temasları kapsamında Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüşme gerçekleştirdi.

    Stratejik iş birliğine vurgu

    İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından iki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkat çekildi.

    Savunma sanayisi mesajı

    Askeri eğitim, iş birliği ile savunma sanayisi alanlarındaki mevcut iş birliğinin devamının ve bu alanlardaki imkanların daha da artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

    Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü ViDEO

    Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü

    Görüşmede, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın, Akar'a, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması ve tahıl konusundaki çalışmalarda aldığı inisiyatif dolayısıyla teşekkür ettiği öğrenildi.

    AA'nın haberine göre, başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verilen görüşme öncesinde iki bakan, Polonya ve Türk bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

    Polonyalı Bakan: Bayraklarımızın rengi aynı

    Bu sırada Blaszczak, bayrakları işaret ederek, ikisinin de "aynı renklere" sahip olduğunu ifade etti.

    Bakan Akar da bunun üzerine Türkiye ve Polonya arasındaki köklü tarihi geçmişe ve ortak değerlere vurgu yaptı.

    Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü #1

    Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü #2


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