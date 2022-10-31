Bakan Akar, gemilerin intikalinin gecikmesinin sıkıntıları daha da artıracağı konusunda uyardı. Akar, Rus mevkidaşıyla görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Konuyla ilgili Moskova'dan açıklama geldi.

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.

Bunun üzerine harekete geçen Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna ile 16 geminin hareketi için mutabakata vardı.

Tahıl koridoru mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoruyla ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, bu durumun kimsenin yararına olmayacağının altını çizdi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

"Sıkıntı daha da artacak"

Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Akar, "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak." diye konuştu.

Hulusi Akar: Tahıl koridorunun askıya alınması kimsenin yararına değil VİDEO



"Şoygu ile görüşeceğiz"

Bu sorunun çözümünün önemini dile getiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz, akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu ile de görüşeceğiz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Kimsenin yararına değil"

Akar, oluşturulan tahıl koridoru kapsamında şu ana kadar 409 gemiyle yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun devam etmesi lazım. Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz.

Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım."





Yeni komuta kademesine başarı diledi

Öte yandan Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı.

Onur kıtasını selamlayan, şeref defterini imzalayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı ile göreve başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Kremlin: Türk tarafı ve BM ile temaslar devam ediyor

Bu arada Kremlin'den konuya dair açıklama yapıldı. Tahıl anlaşmasını işaret eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Diplomatik ve diğer departmanlar aracılığıyla Türk tarafı ve BM ile temaslar devam ediyor." dedi.

"Bu soruyu cevaplamaya hazır değilim"

Gazetecilere konuşan Peskov, tahıl anlaşmasının olası devamı için Rusya'nın şartlarını henüz açıklayamayacağını söyledi.

TASS'ın aktardığına göre, Peskov, "Bu soruyu cevaplamaya henüz hazır değilim, kolay değil." diye ekledi.