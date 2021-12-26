Hulusi Akar'dan Bosna Hersek ve Kosova'ya ziyaret

Bakan Akar, iki ülkede çeşitli temaslar gerçekleştirecek. Akar'ın programı belli oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt dışında resmi ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.

AKAR'IN BOSNA HERSEK TEMASLARI

Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

İKİNCİ DURAĞI KOSOVA

Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda görevli personelle de bir araya gelecek.