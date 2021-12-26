Hulusi Akar'ın Meis'le ilgili sözleri Yunanistan'ı rahatsız etti

Hulusi Akar'ın Meis'le ilgili sözleri Yunanistan'ı rahatsız etti

Bakan Akar, bir Harp Okulu öğrencisinin Meis'e yüzerek gidebileceğine dikkat çekti. Yunan Bakan Yardımcısı Hardalias, "Bağımsızlığımızı savunmaya hazırız" dedi.

Ege ve Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan, diğer taraftan silahlanma çabalarıyla Türkiye'ye üstünlük kurmaya çalışıyor.

Konu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündemindeydi. Bakanlığın Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'nde konuşan Akar, "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir." dedi.

"HARP OKULU ÖĞRENCİSİ MEİS'E YÜZEREK GİDER"

Konuşmasının devamında Meis Adası'nın Türkiye'ye yakınlığına vurgu yapan Akar, "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz." ifadelerini kullandı.

YUNAN BAKAN YARDIMCISI RAHATSIZ OLDU

Bakan Akar'ın sözleri, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Proto Thema'nın haberine göre, Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, askeri birlikleri ziyaret etti.

Meis'ten Türkiye'ye mesaj vermeye çalışan Hardalias, "Silahlı Kuvvetler'deki kadın ve erkeklerin, gerektiğinde ulusal bağımsızlığımızı ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazır olduklarını açıkça belirtiyoruz." şeklinde konuştu.

MEİS'TEKİ İNSAN HAREKETLİLİĞİ KAŞ'TAN RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLİYOR

7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis Adası'ndaki insan ve araç hareketliliği, Antalya'nın Kaş ilçesinden rahatlıkla görülüyor.

Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kızılhisar olarak da bilinen ada, yakınlığı nedeniyle Kaş ilçesine adeta yüzme mesafesinde. Adadaki Osmanlı eserleri, Türkiye'den çok rahat şekilde fark edilebiliyor.



