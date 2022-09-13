Hulusi Akar'ın uyarıları, Yunanistan'da yankılandı

Yunan gazeteleri, Akar'ın açıklamalarına dikkati çekti. Bakan Akar'ın "Tarihten ders alın, maceraya atılmayın. Adalar silahsızlandırılmalı" şeklindeki uyarılarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina'nın gerilimi tırmandırıcı tavrını sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara değindi.

Akar, "Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Bu konuda akıllı olun." dedi.

Proto Thema: Tarihten ders alın

Yunanistan basınından gazeteler, Akar'ın sözlerine geniş yer ayırdı. Proto Thema, "Yunanistan'ın politikası iki yüzlü" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Açıklaması sırasında Akar'ın "Tarihten ders alın, maceraya atılmayın." şeklindeki ifadelerine dikkat çekildi.

Kathimerini: Yunanistan'ı suçladı

Kathimerini, "Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı 'iki yüzlü' politikası nedeniyle suçladı." dedi.

Yöneltilen suçlamalardan bahsedilirken, Atina'nın "üçüncü taraflara Türkiye'yi şikayet etmek için elinden gelen gayreti gösterdiği" belirtildi.

Akar'ın "Biz diyalogda ısrar ediyoruz, anlıyormuş gibi yapıp cevap veriyorlar ama bir yandan da yalnız kaldıkları anda Türkiye'den şikayet etmeye devam ediyorlar." şeklindeki ifadelerine dikkat çekildi.

Skai: Adalar silahsızlandırılmalı

"Yunanistan'da kişisel hesapları ve iç siyaseti için gerilimi artıran bazı politikacılar var." ifadesini aktaran Skai televizyonu da adaların silahsızlandırılması gerektiğiyle ilgili çağrıda bulunulduğunu paylaştı.

Haberde, "Akar, adalarla ilgili olarak, 'adalar verildi, ancak adalarla ilgili askerden arındırılması gereken bazı rejimler var. Ancak adaları askerileştiriyorlar' diyor." ifadelerine yer verildi.