Hunter Biden: Yengemle birlikte oldum

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ölen ağabeyi Beau Biden’ın eşi ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

ABD, Biden ailesinin skandallarla dolu hayat hikayesini konuşuyor...

Son ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, geçtiğimiz günlerde ülkede yayın yapan CBS kanalında Sunday Morning programına katıldı.

Abisinini ölümünden özel hayatına kadar birçok konuda demeç veren Hunter Biden, ölen kardeşi Beau Biden'ın dul eşiyle neden beraber olduğunu da değindi.

KEDERİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ

Hunter Biden, yengesiyle yaşadığı ilişkiyi itiraf ederek “Bana göre, açıklaması zor olan bir şey değil çünkü ikimizin de paylaştığı ve birlikte olduğumuz ve doğru şeyi yapmaya çalıştığımız çok büyük bir kederden kaynaklanıyordu. Bu keder, kaybettiklerimizin yerini alabilecek bir aşk ümidine dönüştü ve işe yaramadı “ ifadelerini kullandı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI

Hunter, ağabeyi Beau’nun vefatından sonra kontrolden çıkan madde ve alkol bağımlılığı sayesinde babasının da onu neredeyse kaybettiğini kabul ettiği röportajda, aşırı içki içmeye başladığında babasının müdahale ettigini açıklayarak “Babam bir kez apartmanıma geldi. Gizli servisi atlattı. Bana ‘Sen ne yapıyorsun?’ dedi. ‘Baba iyiyim’ dedim. ‘İyi değilsin’ dedi” ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULAMADIM"

Hunter bundan sonra rehabilitasyona girdiğini ancak uzun süre kalmadığını itiraf ederek, 2019’da evlenmeden önce detoks yapmasına yardımcı olan eşi Melissa Cohen ile tanışana kadar uyuşturucudan kurtulamadığını söyledi.