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    Hüsn-i Hat, insanlığın ortak mirası ilan edildi

    Hüsn-i Hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 20:40
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    Hüsn-i Hat, insanlığın ortak mirası ilan edildi

    Hüsn-i Hat sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedildi.

    HÜSN-İ HAT, İSANLIĞIN ORTAK MİRASI İLAN EDİLDİ

    Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı’nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı sürdüreceğiz"

    Hüsn-i Hat, insanlığın ortak mirası ilan edildi #1

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