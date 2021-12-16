Hüsn-i Hat, insanlığın ortak mirası ilan edildi

Hüsn-i Hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

Hüsn-i Hat sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedildi.

HÜSN-İ HAT, İSANLIĞIN ORTAK MİRASI İLAN EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı’nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı sürdüreceğiz"