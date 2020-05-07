IATA: Uçaklarda orta koltukları boş bırakmaya gerek yok

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, uçuşlarda orta koltukların devre dışı bırakılmasının bilet fiyatlarını artırabileceğini bildirdi.

Koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlanan hava yolu sektöründe oturma düzeninin değişip değişmeyeceği merak konusu...

Daha önce birçok örnek proje ortaya çıkarken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)'nden açıklama geldi.

Uçuşlarda orta koltukların iptal edilmesine karşı olduğunu belirten IATA, bunun yerine hem yolcuların hem de kabin görevlilerinin maske giymesi tavsiyesinde bulundu.

"UÇAKLARDA KORONAVİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK"

Açıklamada, "Kanıtlar gösteriyor ki, bulaşma riski uçaklarda daha düşük. Yolcular ve mürettebatın maske takması, zaten düşük olan riski azaltmakla beraber, uçaktaki sosyal mesafe önlemlerinin getireceği hava yolculuğundaki dramatik maliyet artışlarından da kaçınılacaktır." ifadelerine kullanıldı.

"ORTA KOLTUKLAR BOŞ BIRAKILSIN" TARTIŞMASI

Orta koltukların boş bırakılması, koronavirüs döneminde halihazırda kâr marjları düşen hava yolu şirketlerinin bilet satışlarının azalması anlamına geliyor.

CNN International'ın aktardığına göre, IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, "Mevcut koşullar altında, böylesi uçuşları gerçekleştirebilecek ve para kazanabilecek bir havayolu yok." görüşünü paylaştı.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI CİDDİ ORANLARDA ARTABİLİR

En olası senaryoya göre, uçuş maliyetleri yolculara daha pahalı uçak biletleri şeklinde yansıtılabilir.

IATA tarafından yapılan açıklamada, "2019 yılı ile karşılaştırıldığında, hava yolu ücretlerinin bölgeye bağlı olarak yüzde 43 ile yüzde 54 oranında artması gerekir." denildi.

VİRÜSE KARŞI UÇUŞ ÖNERİLERİ

Söz konusu ihtimallere karşı IATA, bir dizi öneri sıralıyor.

Bunlar arasında kabin ekibi ve yolcuların uçuştan önce sıcaklıklarının ölçülmesi, uçuş sırasında kabin içindeki hareketin sınırlandırılması, daha yoğun ve derin temizlik prosedürleri ve teması azaltmak için uçuşta ikramın kesilmesi yer alıyor.

UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Mevcut durumda maske politikalarına karar vermek hava yollarının tercihinde bulunuyor.

JetBlue, Delta ve Frontier dahil olmak üzere birçok ABD'li havayolu, yolculardan uçuşlarda maske takmalarını isteyeceklerini açıklamıştı.