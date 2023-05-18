İbrahim Kalın'dan Zuhal Demir'e oy tepkisi: En güzel cevabı yurt dışındaki vatandaşlarımız verecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler" dedi.

AA & Ensonhaber

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, ülkede yüzde 72,3 oranına ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a giden oyları hedef aldı.

28 Mayıs'taki ikinci tura işaret eden Demir, "Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." dedi.

Demir'in açıklamalarına Kalın'dan tepki

Bunun için Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Demir'in söz konusu skandal çağrısına tepki gösterdi.

"En güzel cevabı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir"

Bu tür açıklamalarda bulunanların izan ve ölçüyü kaybettiğini söyleyen Kalın, yaşananlara en güzel cevabı yine yurt dışındaki vatandaşların vereceğini söyledi: