İbrahim Reisi: ABD, İran'ı istikrarsızlaştırma politikasına başvurdu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin ülkesine yönelik izlediği askeri ve yaptırım tehditlerinin boşa çıkarılması üzerine istikrarsızlaştırmaya dönük politikalara başvurduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre burada bir konuşma yapan Reisi, İran'ın bölgesel ve küresel alanda iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı adil bir düzeni gerçekleştirmek için iyi komşuluk politikasına, çok taraflılığa ve sürdürülebilir yakınlaşmaya önem verdiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre Reisi, "Bu bağlamda özellikle jeopolitik, enerji, ulaşım ve insan kaynakları açısından bölgesel örgütlenmelerin şekillenmesinde ve güçlendirilmesinde gücün tekelleşmesine ve tek taraflılık politikalarına karşı çıkmada aktif ve yapıcı bir rol oynamaya hazırız." dedi.

"ABD bizi istikrarsızlaştırma politikasına başvurdu"

ABD'nin İran'a yönelik uzun yıllardır askeri ve yaptırım tehditlerini sürdürdüğünü söyleyen Reisi, "İran milleti, ABD'nin askeri seçeneğini geçersiz kıldı ve kendilerinin de kabul ettikleri gibi yaptırımlar konusunda da aşağılayıcı bir başarısızlık verdi.

ABD'nin, militarizm ve yaptırım politikalarındaki başarısızlığının ardından Washington ve müttefikleri istikrarsızlaştırma politikasına başvurdular ve bu konuda da kesinlikle başarısız olacaklar." diye konuştu.