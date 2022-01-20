İbrahim Reisi: ABD, şu an en zayıf noktasında

İbrahim Reisi: ABD, şu an en zayıf noktasında

ABD ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkan Reisi, Washington yönetiminin, güçlü bir konumda olmadığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'ya resmi ziyarette bulundu.

Reisi, Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine hitap etti.

ABD YORUMU

Konuşmasında ABD'nin Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu dile getiren Reisi, "Hegemonik strateji başarısız olmuştur ve ABD, şu an en zayıf noktasındadır. Yeni dönemde direniş, caydırıcılık dengesinde temel bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'yi "teröristlerle şeytani koalisyon" kurmakla suçlayan Reisi, şu değerlendirmede bulundu:

"BU TÜR PLANLAR YOK OLMAYA DOĞRU GİDİYOR"

"Şimdi tekfirci teröristlerin Kafkasya ve Orta Asya'da görevlendirilmesi ile ilgili kapsamlı planlar yapılmaktadır. Diğer taraftan NATO, muhtelif coğrafyalarda nüfuzunu artırma ve yeni kılıflarla bağımsız ülkelerin çıkarlarını tehdit etmenin peşindedir. Batıcı yönetimlerin artması ve bağımsız-milli geleneklere dayanan demokrasilerle mücadele, NATO'nun kültürel projelerinin bir parçasıdır. Ortaya konulan yaklaşım ile bu tür planlar yok olmaya doğru gidiyor."

YAPTIRIMLARA TEPKİ

Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Reisi, buna karşı iş birliği yapılması gerektiğini, aksi halde ABD müttefikleri dahil olmak üzere başka ülkelere de yaptırımlar gelebileceği görüşünü paylaştı.

"NÜKLEER SİLAHIN SAVUNMA STRATEJİMİZDE YERİ YOK"

Nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyen Reisi, şunları söyledi:

"ABD İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığını iddia ediyor ancak bunlar yasaldır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kontrolü altında yürütülmektedir. Nükleer silahın savunma stratejimizde yeri yoktur."

"ABD GERİ DÖNDÜ DİYENLER..."

İran Cumhurbaşkanı, Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin ise, "ABD geri döndü diyenler henüz nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmediler. Karşı taraf yaptırımların kaldırılması konusunda ciddi ise biz anlaşma için ciddiyiz." ifadelerini kullandı.

Reisi, Rusya'nın terörizme karşı Türkiye, İran, Pakistan ve Çin parlamento başkanlarının katılımıyla düzenlemeyi planladığı toplantıyı da önemli gördüklerini belirtti.