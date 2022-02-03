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    İbrahim Reisi: Yabancı müdahaleler, bölgenin istikrarını bozuyor

    Tokayev ile Reisi, Kazakistan ile İran arasındaki ilişkileri ele aldı. Reisi, bölgedeki istikrar ve huzuru desteklediklerini söyledi.
    • AA
    • 03.02.2022 - 09:41
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    İbrahim Reisi: Yabancı müdahaleler, bölgenin istikrarını bozuyor

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefonla görüştü.

    Reisi'nin gündeminde, bölgedeki "yabancı müdahaleler" vardı.

    REİSİ-TOKAYEV GÖRÜŞMESİ

    İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Tokayev dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Kazakistan'daki olayları ele aldı.

    "İSTİKRAR VE HUZURU DESTEKLİYORUZ"

    Kazakistan'ın güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Reisi, bölgedeki istikrar ve huzuru desteklediklerini ifade ederek, "Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor." dedi.

    İbrahim Reisi: Yabancı müdahaleler, bölgenin istikrarını bozuyor #1

    TOKAYEV'DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

    Tokayev de İran ile 30 yıllık diplomatik ilişkilerde istenilen seviyeyi yakaladıklarını belirterek, ekonomik ve ticari alanda iş birliğini artırmanın önemli olduğunu söyledi.


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