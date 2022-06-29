İbrahim Tatlıses'e İsrail'de yoğun ilgi

İsrail'de konser veren Tatlıses'le ilgili, "Son 50 yılın en büyük Türk şarkıcılarından biri" denildi.

İbrahim Tatlıses'in Kudüs’teki konser mekanında sahneye çıkması, İsrail'in gündemine oturdu.

Binlerce Tatlıses hayranının katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

"Kardeş gibiyiz"

Türk ve İsrail bayraklarının açıldığı konser sonrası iki ülke arasında müzik yoluyla kurulan bağ gündem oldu.

Haaretz gazetesinde konuyla ilgili "Kardeş gibiyiz: İsrail ve Türkiye'nin müzikal aşkı" başlıklı bir haber yer aldı.

"Tatlıses, en büyük Türk şarkıcılardan biri"

Haberde, "Türk müziğinin 70 yaşındaki devi İbrahim Tatlıses'in şarkılarının, birçok İsrailli sanatçı tarafından yeniden yorumlanarak seslendirildiği" belirtildi.

Tatlıses'ten, "Son 50 yılın en büyük Türk şarkıcılarından biri" şeklinde söz edilerek, İsrailli sanatçıların birçok önemli Türk şarkıcıdan ezgiler ödünç aldığı kaydedildi.

"Sesiyle oynuyor ve öyle dalgalanıyor ki..."

Çevrimiçi radyo istasyonu işletmecisi Erez Vanunu'nun, "En büyük etki İbrahim'di. Şarkılarını ve söyleme tarzını gerçekten çok sevdik. Müziğe daha az aşina olan biri, başlangıçta 'depresif ve sızlanan müzik' diyebilir. Ama onu seven insanlar gerçekten duygulandıklarını hissediyorlar." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Vanunu, "İbrahim, gerçekten harekete geçtiğinde hayret verici oluyor: sesiyle oynuyor ve öyle dalgalanıyor ki gözlerinizi kapatıp, müziğin içinde kayboluyorsunuz." dedi.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi ViDEO

"Sesini ve sunumunu sevdim"

Şarkıcı Eli Luzon, "Ben hep İsrail'de duyamayacağınız müzikleri aradım ve burada kimse İbrahim'in kim olduğunu bilmiyordu.

Sesini ve sunumunu sevdim. O, büyük sanatçılardan biri. Şarkıları bana çok uydu ve sanatsal olarak beni gerçekten tatmin ediyor." diye konuştu.

"İbrahim, büyük bir etkiye sahip"

Aktör ve şarkıcı Avi Bitter de "Kültürü, İbrahim'in müziğini ve diğer tüm Türk şarkıcılarını yaşadım ve soludum. O benim ruhumda. İbrahim, büyük bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de insanlar konserlerde ağlıyor"

Gitarist Uri Kinrot, "Biz kardeş gibiyiz. Müzik kültürümüz, Türk müzik kültürü ile dolu. Melodiler her zaman her iki yönde de akıyor." dedi.

Konserlerde gözyaşı döken insanlar gördüğü yerin Türkiye olduğunu belirten Kinrot, "Dünyanın her yerinde insanlar filmlerde ağlar. Konserlerde değil. Ama Türkiye'de ağlıyorlar. Duygu dolu insanları görüyorsunuz." şeklindeki izlenimlerini paylaştı.





İbrahim Tatlıses İsrail’i salladı haberi için tıkla