Ida Kasırgası, cazcı Louis Armstrong’un evini yıktı

ABD’de New Orleans şehrinde hasara yol açan İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong’un çocukluğunu geçirdiği “Karnofsky Shop” adlı tarihi mekânın yıkılmasına neden oldu.

Küba'da yaşanan ve geride büyük maddi hasar bırakan Ida Kasırgası, hafta sonu yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirmişti.

16 yıl önce kasırganın yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyordu.

New Orleans şehrinde hasara yol açan İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong’un çocukluğunu geçirdiği “Karnofsky Shop” adlı tarihi mekânı yerle bir etti.

'CAZIN DOĞUM YERİ'

ABD’de "cazın doğum yeri" olarak bilinen New Orleans şehrinde, Armstrong’un çocukken yanına yerleştiği ve müzik kariyerinde destek aldığı Karnofsky ailesinin kömür dükkanı ve evinin bulunduğu "tarihi eser" statüsündeki binanın yıkıldığı bildirildi.

'İKİNCİ EVİ'

Ulusal Park Hizmetlerine göre, Armstrong çocukken evden ayrıldıktan sonra Rusya göçmeni Karnofsky ailesinin yanına yerleşmiş ve dükkanında çalışmıştı. Ünlü cazcının ilk kornetini aileden borç para alarak satın aldığı biliniyordu.

Karnofsky ailesinin oğlu Moris Karnofsky, Louis Armstrong'un "ikinci evi" olarak tanınan binayı sonradan bir müzik dükkanına dönüştürmüştü.

New Orleans’ın zengin caz mirasının önemli mekanlarından sayılan Karnofsky Binası, ABD’nin Ulusal Tarihi Mekanlar Listesi’nde (NRHP) bulunuyor.