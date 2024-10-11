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AA

Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail'in, İran ile de arasındaki gerilim sürüyor...

Bu kapsamda, İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden hakkında İsrail basınında yer alan iddialar çok konuşuldu.

Habere göre, Netanyahu ile Biden'ın Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları öne sürüldü.

KONU,TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINDI

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını kaydetti.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede, İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" iddia edildi.

İRAN'A SALDIRININ ZAMANLAMASINI BELİRLEME YETKİSİ

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İşgalci Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini duyurmuştu.