İddialı konuşan Ermeni, bomba patlayınca kaçtı

Azerbaycan'ı yeneceklerini iddia eden Ermeni vatandaş, patlamayla birlikte kaçmaya başladı. Azerbaycanlı komutanın cesareti ise göz doldurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırgan tavrı karşısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için harekete geçti.

Etkili operasyonlar sonucu büyük kayıplar veren Ermenistan, moral bozukluğunun üzerini örtmek için çeşitli propaganda yöntemlerine başvuruyor.

Ermenistan'da bir kişi, televizyona röportaj verdiği sırada, Azerbaycan'a meydan okumaya kalktı.

ERMENİ, BOMBADAN KAÇTI

"Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın..." dediği sırada bomba patladı.

Ermeni vatandaş, patlamanın etkisiyle bölgeden kaçmaya başladı.

AZERBAYCANLI KOMUTAN, PATLAMAYA ALDIRMADI

Azerbaycanlı bir komutan yapılan röportaj sırasında ise, patlayan bombaya aldırış etmeden açıklamasını sürdürdü.

Ermeniler ile Azerbaycan halkı arasındaki fark ViDEO