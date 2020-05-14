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- İdlib'de 11'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
İdlib'de 11'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
- AA
- 14.05.2020 - 12:42
Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 11'incisi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İDLİB'DE 11'İNCİ DEVRİYE
Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.