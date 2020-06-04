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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 15'incisi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı ViDEO

İDLİB'DE 15'İNCİ DEVRİYE

Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.