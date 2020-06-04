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    İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 04.06.2020 - 11:51
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    İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor.

    Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 15'incisi gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı ViDEO

    İDLİB'DE 15'İNCİ DEVRİYE

    Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

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