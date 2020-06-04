- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
- AA
- 04.06.2020 - 11:51
Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 15'incisi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İdlib'de 15'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı ViDEO
İDLİB'DE 15'İNCİ DEVRİYE
Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.