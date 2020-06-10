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    İdlib'de 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 15:14
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    İdlib'de 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor.

    Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 16'ncısı gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    İDLİB'DE 16'INCI DEVRİYE YAPILDI

    Açıklamada, "İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

    İdlib'de 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı VİDEO

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