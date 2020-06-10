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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentinde ortak devriyesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 16'ncısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İDLİB'DE 16'INCI DEVRİYE YAPILDI

Açıklamada, "İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

İdlib'de 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı VİDEO