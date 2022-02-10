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- İdlib'de 2 katlı ev çöktü: Anne ve 3 çocuğu öldü
İdlib'de 2 katlı ev çöktü: Anne ve 3 çocuğu öldü
- AA
- 10.02.2022 - 09:36
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in Korin köyündeki 2 katlı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin medya sorumlusu Firas Halife, enkaz altından ağır yaralı kurtarılan baba ve 3 çocuğun ise çevredeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ÇOĞU EVDE BÜYÜK HASAR VAR
İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın, sivil yerleşim yerlerini ağır silahlarla bombalaması nedeniyle çoğu evde büyük çatlaklar oluştu.
İDLİB'TEKİ DURUM
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
ATEŞKES KORUNUYOR
Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.
Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2 MİLYON SİVİL TÜRKİYE SINIRINDA
2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.