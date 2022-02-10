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İdlib'de 2 katlı ev çöktü: Anne ve 3 çocuğu öldü

İdlib'de 2 katlı ev çöktü: Anne ve 3 çocuğu öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 2 katlı eski bir evin çökmesi sonucu, anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Enkazın altından ağır yaralı kurtarılan baba ve 3 çocuğunun ise tedavileri sürüyor…