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    İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

    İdlib'de bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 7 yaralı var.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 23:10
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    İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı

    Suriye’nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

    2 ÖLÜ, 7 YARALI

    Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama VİDEO

    İdlib de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı #1

    İdlib de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı #2

    İdlib de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı #3


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