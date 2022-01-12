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- İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı
İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı
İdlib'de bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 7 yaralı var.
- İHA
- 12.01.2022 - 22:36
- Güncelleme : 12.01.2022 - 23:10
Suriye’nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
2 ÖLÜ, 7 YARALI
Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama VİDEO