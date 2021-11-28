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    İdlib'de enkazlar arasında düğün yapıldı

    Yıkıma uğrayan bölgede yaşayan halk, karşılaştıkları zorluklara rağmen, düğün adetlerini yaşatmayı sürdürüyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.11.2021 - 10:03
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    İdlib'de enkazlar arasında düğün yapıldı

    Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, sivil yerleşim yerlerine ölüm yağdırdı.

    Büyük yıkıma yol açılan ülkede çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti.

    SURİYELİLERİN MUTLU OLMA MÜCADELESİ

    Saldırıların yaşandığı noktalardan biri olan İdlib'in Eriha ilçesindeki Suriyeliler, yaşadıkları onca zorluğa rağmen mutlu olabilmenin yollarını arıyor.

    BİNALARIN ENKAZI ARASINDA DÜĞÜN

    Yöresel kıyafetler giyen İdlibliler, rejim saldırıları nedeniyle harabeye dönen binaların enkazı arasında dans ederek düğün adetlerini yaşatıyor.

    Düğün sırasında yapılan ateş gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

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    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #2

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #3

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #4

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #5

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #6

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #7

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #8

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #9

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #10

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #11

    İdlib de enkazlar arasında düğün yapıldı #12

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