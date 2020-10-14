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- İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı
İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı
İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin batısında bulunan Mare kırsalına savaş uçakları bombardıman yaptı. 2 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı.
- DHA
- 14.10.2020 - 13:44
- Güncelleme : 14.10.2020 - 13:44
Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin Mare kırsalında yer alan Hamam bölgesindeki yerleşim yerlerine, sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi.
3 savaş uçağının yaptığı 10 sortide, yerleşim yerleri ve zeytin bahçeleri vuruldu. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar, sivil savunma görevi gören Beyaz Baretliler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.