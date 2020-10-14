Dolar
7.9415
0.2828%
Euro
9.3273
0.2299%
Altın
1902.53
0.6022%
Borsa
1180.59
0.5014%
G. Altın
485.569
0.8354%
Bitcoin
91051.32
0.2686%
EXEN Coin
12.11
-3.44%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı

    İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin batısında bulunan Mare kırsalına savaş uçakları bombardıman yaptı. 2 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 13:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı

    Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin Mare kırsalında yer alan Hamam bölgesindeki yerleşim yerlerine, sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi.

    3 savaş uçağının yaptığı 10 sortide, yerleşim yerleri ve zeytin bahçeleri vuruldu. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Yaralılar, sivil savunma görevi gören Beyaz Baretliler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    İdlib in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı #1

    İdlib in Cisr-eş Şuğur ilçesi bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir