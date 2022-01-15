Eğitim Müdürlüğü ve Suriye Sivil Savunması öğrencileri, savaş uçaklarının saldırılarından korumak için 75 okulda "Gözlem" adı verilen erken uyarı sistemini kurdu.

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, hava saldırısında yüzlerce okulu hedef aldı. Söz konusu saldırılarda binlerce öğrenci hayatını kaybetti ve yaralandı.

ÇÖZÜM: UYARI SİSTEMİ

Hava saldırılarında öğrencileri koruyacak sistem üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürüten İdlib Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleri, çözümü uçak gözlemevleriyle koordineli şekilde okullara erken uyarı sistemi kurmakta buldu.

İdlib'li öğrencileri saldırıdan korumak için erken uyarı sistemi kuruldu VİDEO



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Muhaliflere ait uçak gözlemevi, rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarını havalandığı andan itibaren takip ederek tahmini saldırı bölgelerindeki okullara uyarı mesajı gönderecek ve öğrencilerin acil tahliye edilmesini sağlayacak.

Suriye Sivil Savunma görevlisi Sami Muhammed yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin Beyaz Baretliler'in İdlib'de sunduğu en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİ EN YAKIN GÜVENLİ NOKTAYA GÖNDERİYOR

Sistemin hava saldırılarından korunmak için tasarlandığını ifade eden Muhammed, "Saldırıdan kısa bir süre önce öğretmenler, öğrencileri en yakın güvenli noktaya gitmeleri için uyarıyor." dedi.

75 OKULDA ERKEN UYARI SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Muhammed, ilk etapta, İdlib ve kırsalının yanı sıra Hama ve Lazkiye kırsallarında olmak üzere, 75 okulda erken uyarı sistemi kurarak öğrencilere bilinçlendirme eğitimi vermeye başladıklarını kaydetti.

ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİRİLİYOR

İdlib Eğitim Müdürlüğünde Çocuk Koruma Müdürü Zaher Haleva da Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekipleriyle birlikte öğrencilere saldırı sırasında güvenli bir şekilde sınıftan nasıl tahliye olmaları gerektiğiyle ilgili eğitim verdiklerini belirtti.

"UÇAK BÖLGEYE GELİNCE SİREN ÇALIYOR"

Öğrencilere haftada 3 ders saldırıdan korunma eğitimi verdiklerini vurgulayan Haleva, "Uçak bölgeye gelince siren çalmaya başlıyor. Sonra öğrenciler sıraların altına saklanıyor. Bir süre sonra öğretmen öğrencileri tahliye ediyor." dedi.

"UÇAKTAN KORKUYORUM"

Savaş uçağından korktuğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Sedil Abed, uçaktan korktuğunu ifade ederek "Uçak geldiğinde sıranın altına saklanıyorum. Daha sonra güvenli şekilde dışarı çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "Gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.