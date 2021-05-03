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- İdlib’de patlama: 2 ölü 4 yaralı
İdlib’de patlama: 2 ölü 4 yaralı
Al Fuah köyünde meydana gelen patlamada, 2 sivil hayatını kaybederken 4 sivil ağır yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
- İHA
- 03.05.2021 - 17:15
- Güncelleme : 03.05.2021 - 17:20
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Al-Fuah köyünde patlama meydana geldi.
Meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 4 sivil olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Patlama nedeni ile çevrede maddi hasar meydana geldi.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Bazı vatandaşların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Saldırının YPG/PKK tarafından yapılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.