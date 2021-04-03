İdlip’te çocuklar Türk Kızılay'ın kurduğu parklarda oynadı

Çadır kentte yaşayan Suriyeliler İdlib'te yapılan briket evlere yerleşti. Savaşın çocukları Kızılay tarafından yapılan parklarda çocuk olmanın tadını çıkardı.

Türk Kızılayı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kenti Sarmada ilçesinde bin 290 briket evin ilk etap çalışmasını tamamladı.

Meşhed Ruhin bölgesinde yapılan 784 evin anahtarları ailelere teslim edildi. Kalan 540 ev içinse çalışmalara devam edildi.

Proje kapsamında evlerin yanı sıra 2 çocuk parkı inşa edildi.

Yapılan çocuk parkı, dünyaya gözünü iç savaşla açan çocuklar için mutluluk kaynağı oldu.

Bazıları ilk defa parka gelen çocuklar, kendileri için yapılan parklarda çocuk olmanın tadını çıkardı.

“ÇADIR KENTTE YAŞIYORDUK, ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM"

10 yaşındaki Medine isimli bir kız çocuğu, 3 yaşındaki kardeşiyle birlikte parka geldiklerini söyleyerek, "Daha önce parka gitmedim. Bir kere gittiğimizde de parayla gittim. Çadır kentte yaşıyorduk şimdi buraya geldim oyun oynuyorum çok mutluyum." diye konuştu.

13 yaşındaki Ahmet Tabaan ise, "Daha önce gitmemiştim ilk kez geldim. Çok mutluyum." dedi.

KALICI ALTYAPI SİSTEMLERİ OLUŞTURULACAK

Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi kapsamında yapımı tamamlanan briket evler; 2 oda, mutfak, avlu ve tuvalet/duştan oluşurken, proje kapsamında 22 derslik okul da inşa edildi.

Oyun parkının yanı sıra sağlık ocağı da kuruldu.

Bölgede temiz su ihtiyacı olduğu göz önüne alınarak, evlerde foseptik çukur ve temiz-atık su hatları gibi kalıcı altyapı sistemleri oluşturularak hijyen ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

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