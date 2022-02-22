İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da okul açtı

İHH, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan okulu yeniden inşa etti. Okula Es Seyyid Muhammed Suruci-Seyyid Baba İmam Hatip ismi verildi.

Yüzden fazla ülkede insani yardım gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Çalışmalarına aralıksız devam eden İHH, kalıcı eser projeleri kapsamında son olarak ise Afrika'nın batısında bulunan Burkina Faso’nun Yatenga ilindeki Ziga köyünde desteklerle imam hatip okulu açtı.

YIKILAN OKULUN YERİNE İMAM HATİP İNŞA EDİLDİ

Ziga Köyü’nde yoğun yağışlar sonucu yıkılan ve kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen okula, Es Seyyid Muhammed Suruci-Seyyid Baba İmam Hatip Okulu ismi verildi.

DİNİ DERSLER OKUTULACAK

Okul, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgede, hem dinî hem de fennî ilimlerin okutulması amacıyla inşa edildi.

Okulda, kız öğrenciler için 4 sınıf, erkek öğrenciler için 2 sınıf, 1 idari ofis, erkek ve kız öğrenciler için ayrı mescit, abdesthane ve tuvaletler bulunuyor.

AYDINLATMADA SOLAR SİSTEM KULLANILDI

Okulun bahçesinde, bölge halkının da yararlanabileceği depolu bir su kuyusu açıldı. Proje kapsamında, okulun tüm döşemesi temin edilirken, aydınlatma için de solar sistem kuruldu. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen açılışta, vakıf tarafından yemek ikram edildi.