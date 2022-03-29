IKBY Başbakanı Barzani: İran, enerji nedeniyle Erbil'e saldırdı

Barzani, daha fazla petrol ve gaz sahası keşfetmelerinin İran'dan saldırıları tetiklemiş olabileceğine dikkat çekti.

Erbil kentine balistik füzelerle saldırı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) alarma geçirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 12 balistik füzeyle İran'a yapılan saldırıyı üstlenmişti.

"ENERJİ HAMLELERİ SALDIRILARI TETİKLEDİ" YORUMU

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, füzeli saldırıların nedenlerini "Irak'taki hükümet kurma süreci ve IKBY'nin enerji alanındaki hamleleri" şeklinde sıraladı.

"İSRAİL ÜSSÜNÜN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI TEMELSİZ"

Dubai'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dünya Hükümet Zirvesi"ne katılan Barzani, Erbil’e yönelik füze saldırılarının gerekçesiz ve "İsrail üssünün hedef alındığı" iddialarının da temelsiz olduğunu söyledi.

"HÜKÜMETİN OLUŞUMU İSTEDİKLERİ GİBİ OLMADI"

Konuyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunduklarını da hatırlatan Barzani, "Irak'ta yeni hükümet kurma yolunda ilerlerken bunun (saldırının) üzerimizde bir baskı olduğunu anlıyoruz. Hükümetin oluşumu istedikleri gibi olmadı. Dolayısıyla bu, ittifak üyeleri üzerinde ittifaktan çekilmeleri için siyasi bir baskıdır." dedi.

Barzani, "Bu saldırının nedenlerinden biri bize bir uyarı vermektir." diyerek, şöyle konuştu:

"DAHA FAZLA PETROL VE GAZ KEŞFETTİKÇE..."

"Gelişmekte olan ve sadece bölge için değil, umarım Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına enerji sağlamada ana oyuncu olmaya çalışan bölgelerden biriyiz. Daha fazla petrol ve gaz sahası keşfettikçe bu alanları geliştirmeye çalışıyoruz ve bu İranlıların çıkarına olmayabilecek bir şey. Yani bu da başka bir sebep olabilir."

İRAN'DAN ERBİL'E SALDIRI



IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

12 FÜZE FIRLATILDI

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI ÜSTLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızları'na ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise bölgede "İsrail üssü bulunduğu" iddialarını reddederek, İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.