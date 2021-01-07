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- IKBY'de yüz yüze eğitim, 16 Ocak'a kadar yapılmayacak
IKBY'de yüz yüze eğitim, 16 Ocak'a kadar yapılmayacak
- AA
- 07.01.2021 - 11:03
- Güncelleme : 07.01.2021 - 11:09
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemler aldı.
IKBY, okullar ve üniversitelerde 16 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu.
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK
IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitimin 16 Ocak'a kadar uzatıldığını belirtti.
Açıklamada; kreşler, okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen aranın 16 Ocak'a kadar süreceği ve uzaktan eğitimin devam edeceği bildirildi.
DAHA ÖNCEKİ ÖNLEMLER UZATILDI
IKBY Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2020'ye kadar tüm okullarda eğitime ara verileceğini duyurmuştu.
Daha önce alınan karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.
(ARŞİV)