IKBY'de yüz yüze eğitim, 16 Ocak'a kadar yapılmayacak

IKBY'de yüz yüze eğitim, 16 Ocak'a kadar yapılmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında okulların ve üniversitelerin 16 Ocak'tan önce açılmayacağını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemler aldı.

IKBY, okullar ve üniversitelerde 16 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECEK

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitimin 16 Ocak'a kadar uzatıldığını belirtti.

Açıklamada; kreşler, okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen aranın 16 Ocak'a kadar süreceği ve uzaktan eğitimin devam edeceği bildirildi.

DAHA ÖNCEKİ ÖNLEMLER UZATILDI

IKBY Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2020'ye kadar tüm okullarda eğitime ara verileceğini duyurmuştu.

Daha önce alınan karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.

(ARŞİV)