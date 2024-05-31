İki İsrailli asker öldürüldü İsrail Savunma Kuvvetleri, öldürülen askerlerin kimliklerini paylaştı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sırasında iki İsrailli asker daha öldürüldü.

Ölümlerle ilgili açıklamayı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptı.

Öldürülen askerlerin isimleri

Bislah Tugayı'ndaki söz konusu askerler, 24 yaşındaki Adar Gavriel ve 20 yaşındaki Yehonatan Elias olarak açıklandı. 1 asker de yaralandı.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana 3 bin 657 asker yaralandı. Bu yaralanmaların bin 843'ü Gazze'deki çatışmalarda meydana geldi.

Givati Tugayı'ndan 1 subay ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandı.

Toplam ölü sayısı 644

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644'e yükseldi.