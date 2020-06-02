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    İki metrelik sosyal mesafe, koronaya karşı daha etkili

    Araştırma kapsamında 9 çalışmadan ortaya çıkan veriler analiz edildi.
    • AA
    • 02.06.2020 - 16:08
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    İki metrelik sosyal mesafe, koronaya karşı daha etkili

    Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında sosyal mesafe büyük önem arz ediyor.

    Sonuçları Lancet dergisinde yayınlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi.

    Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Ortadoğu Solunum Sendromu'na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.

    İKİ METRELİK SOSYAL MESAFENİN ETKİSİ

    Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2,6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12,8 olduğu tespit edildi.

    Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17,4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3,1'e düştüğü kaydedildi.

    Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5,5'e gerilediği ifade edildi.

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