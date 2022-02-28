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    İki Rus milyarderden, "Ukrayna'da barış" çağrısı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, "barış" çağrısında bulundu.
    • AA
    • 28.02.2022 - 04:31
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    İki Rus milyarderden, 'Ukrayna'da barış' çağrısı

    The Guardian'da yer alan habere göre, yatırım şirketi LetterOne'ın (L1) sahibi Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman, çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdi.

    "ÇATIŞMAYI, HER İKİ HALK İÇİNDE TRAJEDİ OLARAK GÖRÜYORUM"

    Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulundu ve "Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

    Çalışanlarına genellikle siyasi açıklamalar yapmaktan kaçındığını belirten Fridman, "Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

    Rus oligark Mikhail Fridman, Forbes'un dünya milyarderler listesine göre, geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olmuştu.

    İki Rus milyarderden, 'Ukrayna da barış' çağrısı #1

    "RUS MİLYARDER DERİPASKA'DAN 'BARIŞ ÇOK ÖNEMLİ' MESAJI"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Deripaska da mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir gönderisinde, barış görüşmelerinin "mümkün olduğunca hızlı" başlaması çağrısında bulundu.

    Dünyanın en büyük alüminyum şirketleri arasında gösterilen Rusal'ın sahibi Deripaska, mesajında, "Barış çok önemli.” ifadesini kullandı.

    Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

    İki Rus milyarderden, 'Ukrayna da barış' çağrısı #2


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