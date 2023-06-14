İkinci kez hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump tarihe geçti Eski ABD Başkanı Donald Trump, 37 suçlamayla Miami'de mahkemeye çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Trump, nisan ayındaki 'sus payı' davasının ardından hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi 8 Ağustos 2022 sabahında 'gizli belgeler' soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmış, hakkında devam eden soruşturmaları siyasi olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Donald Trump, 4 Nisan'da 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

'Gizli belgeler' hakkındaki suçlamaları da reddetti

Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Miami'deki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Yerel saatle 14.00 civarında mahkeme binasına giriş yapan Donald Trump'ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı.

Saat 15.00'te hakim karşısına çıkarılan Trump'a hakkındaki devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.

Donald Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken yanında bulunan avukatı Todd W. Blanche, yargıç Jonathan Goodman'a tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Salonda Donald Trump hakkında yürütülen soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de ekibinden diğer 3 savcıyla hazır bulundu.

Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı; kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi ses kayıt cihazlarına izin verilmedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 50 dakika süren duruşmadan sonra dışarıda bekleyen destekçilerinin tezahüratları arasında araç konvoyuyla mahkeme binasından ayrıldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD başkanı

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle 'hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan' olarak tarihe geçti.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları saçma ve asılsız olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.