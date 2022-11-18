İklim aktivistleri, Andy Warhol'nin boyadığı arabaya un attı

Çevre aktivistleri, Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine sekiz kilo un dökerken güvenlik ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

İklim ve çevre aktivistleri iklim değişikliğine farkındalık çekmek için farklı yollar denemeye devam ediyor.

Ünlü ressamların tablolarına farklı ülkelerde boya atan grup bunun yanı sıra değişik yöntemlerde deniyor.

Yeni yöntemler deneyen aktivistler bu seferde protesto dalgasının bir parçası olarak Milano'da bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.

Sekiz kilo un döküldü

'Last Generation' grubundan dört aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine sekiz kilo un döktü.

Güvenlik görevlileri aktvistleri uzaklaştırdı

Gruptaki diğer iki kişi ellerini yere yapıştırdı ve güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.

"Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı"

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.

Bezelye çorbası fırlatıldı

Aktivistler ayrıca, diğer dört ülkede de benzer eylemlerin yapıldığını söyledi. Aynı grup iki hafta önce Roma'daki bir Van Gogh tablosuna bezelye çorbası fırlatmıştı.