İklim aktivistleri İngiltere Kral'ı Charles'ın resmini hedef aldı İskoçya'da bulunan bir portre galerisinde iklim aktivistlerince eylem gerçekleştirildi. İki genç, Kral Charles'ın tablosuna, "Halk bir lorddan (kraldan) daha güçlüdür" yazdı.

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ensonhaber.com

Toplumun dikkatini çekmek ve insanlığı uyandırmak için başvurulan eylemler birçok formda ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda iklim aktivistleri sık sık sanat eserlerini hedef alıyor.

Son zamanlarda dünyanın önde gelen sanat eserlerine saldıran iklim aktivistlerinin bu eylemleri tartışmaların odağında yer alıyor.

Kral Charles'ı hedef aldılar

Bu kez ise görüntülerin adresi İskoçya. Hedefte ise İngiltere Kralı Charles vardı.

İskoç Ulusal Portre Galerisi'nde bulunan Charles'ın resminin üzeri pembe spreyle boyandı.

Yazı da yazan iki kişi, "Halk bir lorddan (kraldan) daha güçlüdür" notunu ekledi.

"Hasar belirtisi yok"

Sosyal medyada yayılan videonun ardından Galeri sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

“Modern Portre odasını kapattık. Galerinin geri kalanı ziyaretçiler için her zamanki gibi açıktır. Şu anda etkiyi değerlendiriyoruz ancak herhangi bir gerçek sanat eserinde bir hasar belirtisi yok gibi görünüyor.”

Öte yandan biri 28 ve diğeri 21 yaşlarında olan iki kişinin tutuklandığı açıklandı.