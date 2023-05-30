İklimler yer değiştiriyor! İsviçre'de sıcaklık normalin üzerinde
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İsviçre'de normal şartlarda serin ve yağışlı geçen ilkbahar dönemi, bu yıl ortalama sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde seyretti. Ülkede mart ayındaki sıcaklıklar normalden yaklaşık 3 derece daha yüksek olarak kayıtlara geçti.

SRF televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki hava sıcaklıkları 1961-1990 dönemindeki ortalamadan 2 derece daha yüksek ölçüldü.

Basel'de rekor sıcaklıklar görüldü

Basel'de 13 Mart'ta ölçülen sıcaklık 23,4 olarak termometrelere yansırken, bunun bir rekor olduğu belirtildi.

Rekor yağışlar yaşandı

Alpler'in kuzeyinde bu yıl ilkbahar ayları genellikle bulutlu ve yağmurlu geçerken, orta ve doğu İsviçre'de rekor yağışlar kaydedildi.

İlkbahar sıcaklığı, normalin 1,5 derece üzerinde

Ülke genelinde ortalama ilkbahar sıcaklığı, normalin 1,5 derece üzerinde seyretti.

Meteoroloji uzmanları, bu yaz için güvenilir hava tahminlerinin haziran sonu veya temmuz başında yapılabileceğini belirtiyor.

İklimler yer değiştiriyor! İsviçre ilkbaharda 1,5 derece daha ısındı

Avrupa'da kış mevsimi normalin üzerinde sıcak geçmişti

Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyretmişti. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Avrupalılara alışılmışın dışında bir kış tecrübesi yaşatmıştı.