İklimler yer değiştiriyor! İsviçre'de sıcaklık normalin üzerinde Küresel iklim değişiklikleri, Avrupa ülkelerinde alışılmışın dışında sıcaklıkların görülmesine neden oldu. Uzmanlara göre, olağan dışı hava durumunda iklim değişikliğinin etkisi var.

AA

İsviçre'de normal şartlarda serin ve yağışlı geçen ilkbahar dönemi, bu yıl ortalama sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde seyretti. Ülkede mart ayındaki sıcaklıklar normalden yaklaşık 3 derece daha yüksek olarak kayıtlara geçti.

SRF televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki hava sıcaklıkları 1961-1990 dönemindeki ortalamadan 2 derece daha yüksek ölçüldü.

Basel'de rekor sıcaklıklar görüldü

Basel'de 13 Mart'ta ölçülen sıcaklık 23,4 olarak termometrelere yansırken, bunun bir rekor olduğu belirtildi.

Rekor yağışlar yaşandı

Alpler'in kuzeyinde bu yıl ilkbahar ayları genellikle bulutlu ve yağmurlu geçerken, orta ve doğu İsviçre'de rekor yağışlar kaydedildi.

İlkbahar sıcaklığı, normalin 1,5 derece üzerinde

Ülke genelinde ortalama ilkbahar sıcaklığı, normalin 1,5 derece üzerinde seyretti.

Meteoroloji uzmanları, bu yaz için güvenilir hava tahminlerinin haziran sonu veya temmuz başında yapılabileceğini belirtiyor.

Avrupa'da kış mevsimi normalin üzerinde sıcak geçmişti

Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyretmişti. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Avrupalılara alışılmışın dışında bir kış tecrübesi yaşatmıştı.