İlham Aliyev, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kaza sonrası Yıldırım ve beraberindekilerin tedavi gördüğü hastaneye geldi. Aliyev, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım kaza geçirdi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kazada yaralananlar, Bakü'deki hastanede tedavi altına alındı.

Aliyev'den geçmiş olsun ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Acil şifalar diledi

Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yaptılar

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan araç, Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.

AA'nın haberine göre, Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.