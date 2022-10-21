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- İlham Aliyev, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
İlham Aliyev, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
- 21.10.2022 - 12:25
- Güncelleme : 21.10.2022 - 12:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım kaza geçirdi.
Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Kazada yaralananlar, Bakü'deki hastanede tedavi altına alındı.
Aliyev'den geçmiş olsun ziyareti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Acil şifalar diledi
Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yaptılar
Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan araç, Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.
AA'nın haberine göre, Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.