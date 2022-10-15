İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi

Aliyev, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Bir mesaj da Pakistan'dan geldi.

Bartın’da yaşanan maden patlamasına ilişkin dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Aliyev taziye mesajında, maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını ve Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti

AA’nın haberine göre; Aliyev, Erdoğan'a hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti. Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif: Dualarımız Türk halkı ile birlikte

Pakistan'dan da maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı geldi.

Başbakan Şahbaz Şerif, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.