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    İlham Aliyev, Emmanuel Macron’la telefonda görüştü

    Mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Aliyev, büyük çaplı provokasyonların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğunu söyledi.
    • 14.09.2022 - 10:48
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    İlham Aliyev, Emmanuel Macron’la telefonda görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi gerçekleşti

    Aliyev, Macron’a büyük çaplı provokasyonların sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan'ın saldırılara karşılık misilleme tedbirleri aldığına dikkat çekti.

    "Müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine bir kez daha vurguladı"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek, bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine bir kez daha vurguladı.

    50 Azerbaycan askeri şehit oldu

    DHA'ya göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığın yaptığı ortak açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 50 Azerbaycan askerinin şehit olmasının yanı sıra 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

    İlham Aliyev, Emmanuel Macron’la telefonda görüştü #1


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