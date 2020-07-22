İlham Aliyev, Ermenistan'a meydan okudu

Erivan'ın saldırılarına tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ilk desteğin Türkiye'den geldiğini belirtti. Aliyev, Ermenistan'a açık çağrı yaptı.

Azerbaycan mevzilerine ve sivil halka saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu, ağır kayıplar verdi.

Türkiye, Ermenistan'dan gelecek muhtemel saldırılara karşı elleri tetikte bekleyen Azerbaycan ordusuna açık ve kararlı desteğini vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilere devlet tarafından ev ve arabaların dağıtıldığı törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a hodri meydan dedi.

"GEL, TEKE TEK SAVAŞALIM"

Çatışmalar başladığında Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü (KGAÖ) olağanüstü toplantıya çağırdığını, fakat bunun örgütün diğer ülkeleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Aliyev, Erivan yönetimine karşı şunları söyledi:

"Ermenistan bir zamanlar, şimdi koşarak yardım istediği KGAÖ'nün Genel Sekreteri'ni tutuklamıştı. Belarus temsilcisinin genel sekreter seçilmesine karşı çıkmıştı. Peki ne oldu da o zaman kötü olan, hakaret ettiğin KGAÖ'nün eteğine yapışıyorsun. Gel teke tek savaşalım, teke tek. Bakalım sonu ne olacak.

İntikam operasyonu sonucu onlarca düşman ve onların mühimmatı imha edildi. Azerbaycan ordusu nokta atışıyla Ermenistan mevzilerini, operasyon merkezini ve askeri altyapılarını yok etti."

İlham Aliyev Ermenistan'a hodri meydan dedi VİDEO

50 BİN KİŞİ ASKERLİK İÇİN BAŞVURDU

Aliyev, orduya destek vermek için meydanları dolduranlara teşekkür ederek, 50 bin kişinin askere alınmak için başvuru yaptığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Binlerce insan devlete, orduya destek verdi. Benim sözlerimden sonra bir hafta geçmeden 50 bine yakın insan askere alınmak için başvurdu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkı, Azerbaycan genci budur. Seferberlik ilan edilmesine şu anda ihtiyaç yok. Eğer lazım olursa bu da olacak."

"İLK DESTEĞİ TÜRKİYE VERDİ"

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Azerbaycan'a yönelik saldırısına değinen Aliyev, bu konuda Azerbaycan'a ilk desteğin Türkiye'den geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'a açık şekilde destek gösterdiğini ve Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirttiğini hatırlatan Aliyev, "Erdoğan, iki kardeş ülkenin hep birlikte olacağını söyledi. Bu destek için kardeşime derin şükranlarımı sunuyorum. Bu günlerde sürekli temas halindeyiz. Beni aradı, desteğini dile getirdi ve şehitlerimize başsağlığı diledi. Sonuna kadar birlikte olacağımızı söyledi." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, ARKADAŞIM VE KARDEŞİM"

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bu kadar yakın başka ülkelerin olmadığını belirten Aliyev, "Ben de her zaman arkadaşım ve kardeşim Erdoğan'a büyük saygı duydum. Türk halkına olan sevgim sır değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer üst düzey yöneticileri, savunma bakanı, dışişleri bakanı, milletvekilleri de Azerbaycan'a tam desteklerini ifade etti." diye konuştu.

SIRBİSTAN'A TEPKİ

Sırbistan'ın Ermenistan'a silah göndermesine de tepki gösteren İlham Aliyev, "Ne yazık ki kendini bize dost gibi gösteren bazı ülkeler, Ermenilere mühimmat verdi ki onlar da Azerbaycan askerini vatandaşını, çocuğunu, yaşlısını Hocalı'daki gibi öldürsün." dedi.