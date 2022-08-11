İlham Aliyev - Ersin Tatar görüşmesi, Kıbrıs Rum kesimini rahatsız etti

İlham Aliyev - Ersin Tatar görüşmesi, Kıbrıs Rum kesimini rahatsız etti

GKRY Dışişleri Bakanlığı, görüşme nedeniyle Bakü yönetimini hedef almaya çalıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Konya'da bir araya geldi.

İki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldikleri kentte görüştü.

Rum kesiminin konuştuğu görüşme

Görüşme son derece samimi bir ortamda geçerken, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için değerlendirmeler yapıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Tatar ve Aliyev'in Türkiye'de yaptığı görüşmeden rahatsız oldu.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY Dışişleri Bakanlığı, ikili zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GKRY: Hayal kırıklığına uğradık

Azerbaycan'ı Avrupa Birliği'yle ilişkiler üzerinden hedef almaya çalışan Rum yönetimi, açıklamasında, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB'nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini iddia etti.

Açıklamada, "(GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının, bu gelişmeyle ilgili duyduğu hayal kırıklığı ve memnuniyetsizliği iletmek için çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunma talimatı vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Görüşme Konya'da oldu

AA'nın haberine göre, Ersin Tatar ile İlham Aliyev 9 Ağustos'ta, Konya'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söylemişti.

Rum basını da görüşmeyi konuşuyor

Öte yandan Rum basınında yer alan haberlerde, görüşmeye geniş yer ayrıldığı görüldü.

Haberlerde, KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra, Tatar'ın Aliyev'e Dağlık Karabağ konusunda zafer dileğinde bulunduğu kaydedildi.



