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    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ın buluştuğu duyuruldu.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 00:11
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    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

    Brüksel'de buluşan ikiliye Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de eşlik etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toplantıda Güney Kafkasya'daki güvenlik durumunun ve diğer konuların ele alınması bekleniyor.

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi #1

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi #2

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