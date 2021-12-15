İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi

İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ın buluştuğu duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

Brüksel'de buluşan ikiliye Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toplantıda Güney Kafkasya'daki güvenlik durumunun ve diğer konuların ele alınması bekleniyor.