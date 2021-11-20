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    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde buluşacak

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde buluşacak

    Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın 15 Aralık'ta düzenlenecek olan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde bir araya gelip, yaşanan konuları ele alacaklarını açıkladı.
    • AA
    • 20.11.2021 - 04:37
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 05:30
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    Azerbaycan sınırında Ermenistan provokasyonlarına devam edilirken, Avrupa Birli (AB) Konseyi'nden yeni bir açıklama geldi.

    Avrupa Birliği Konseyi, İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

    15 ARALIK'TA ZİRVEDE BULUŞACAKLAR

    AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

    Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi nde buluşacak #1

    İKİ LİDER DE BULUŞMAYI KABUL ETTİ

    Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de buluşmaya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

    Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi nde buluşacak #2

    ERMENİSTAN AZERBAYCAN SINIRINA SALDIRARAK GERGİNLİĞİ YÜKSELTMİŞTİ

    Son olarak Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteği ile Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirmişti.

    Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

    Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

    İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi nde buluşacak #3

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