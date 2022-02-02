İlham Aliyev: Sorosçuların hedefi gençlik

Aliyev, küreselcilerin vakıflar aracılığıyla bağışlar yaptığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bu şekilde gençlerin kendi devletlerine karşı çıkmaya teşvik edildiğine dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 Şubat Azerbaycan Gençler Günü dolayısıyla gençlerle buluştu.

Aliyev, gençlere yaptığı konuşmada, milli değerlerin korunmasının önemini vurguladı, küreselcilerin vakıflar aracılığıyla gençleri hedef aldığını söyledi.

"BU EĞİLİMİN BAŞLICA AMACI O ÜLKELERİ YÖNETMEK"

Küreselleşmenin olumsuzluklarından bahseden Aliyev, bu eğilimin başlıca amacının çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak, eşitlik, küresellik veya insanları, özellikle de gençleri ortak "değerler" etrafında birleştirmek, kozmopolit gençler yetiştirmek ve tabii ki sonra o ülkeleri yönetmek olduğunu söyledi.

"SOROSÇULARIN HEDEFİ GENÇLİK"

Aliyev, gençleri yanıltmanın ve yoldan saptırmanın daha kolay olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla bu küreselcilerin, Sorosçuların hedefi gençlik. Bu nedenle vakıflar kuruyorlar, bu vakıflar aracılığıyla bağışlar yapıyorlar, güzel anlam taşıyan programlar altında yıkıcı misyonlar hayata geçiriyorlar ki gençler kendi devletlerine, ecdatlarına, tarihlerine, değerlerine karşı çıksınlar, sonra onları zombi gibi kullansınlar." diye konuştu.

MİLLİ DEĞERLERE VURGU YAPTI

Milli değerlerin önemine dikkati çeken Aliyev, "Milli değerler, atalarımıza karşı manevi borcumuzun yanı sıra ülkemizin bağımsızlığını daim kılmak, dış etkenlerden korumak ve nesiller arasındaki manevi bağları kırmamak için mutlaka gereklidir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan basını, Aliyev'i gençlerle bir araya getiren programdan kareleri paylaştı.