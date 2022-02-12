İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ne onay verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke ilişkilerine vurgu yapılan beyannameyi onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı kararını dün imzalamıştı.

Erdoğan'ın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan Milli Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

ALİYEV KARARI İMZALADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi"nin onaylanmasına ilişkin karara imza attı.

Erdoğan ve Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de, Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

ZENGEZUR KORİDORUNUN AÇILMASI, NAHÇIVAN-KARS DEMİR YOLU...

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU

Tarafların, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ettiği Şuşa Beyannamesi'nde, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesinde ve işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer verdiği ifade ediliyor.

İşgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapılan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapacakları vurgulanıyor.

Tarafların, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığının kaydedildiği beyannamede, tarafların özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişleteceği belirtiliyor.